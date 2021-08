Kunagine kommipood muutub tuleval aastal lasteaiaks

Hoone ostis ära MTÜ Rakvere Vabakooli Selts, mis haldab linnas Waldorfi kooli ja lasteaeda. Ühingu juhatuse liige Paul Priks rääkis, et praegu toimivas lasteaias Vallikraavi tänaval on 30 poisipõnni ja plikatirtsu. See on sealsete ruumide mahutavuse lagi. Et järjest enam laekub lapsevanematelt sooviavaldusi oma järglasi just nende lasteaeda panna, otsustati leida lasteaiale uued ruumid.