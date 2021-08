“Eesti haridusmaastik on võrreldav meditsiiniga. Meil on puudu spetsialiste, töötajaskond on vananev ning paljud õpetajad on pensionärid, koolide haridustase on nii piirkonniti kui ka kooliti erinev,” avaldab arvamust kooliõpetaja, kelle eesmärgiks on juhtida noori äratundmisele, mida nad elult tahavad.