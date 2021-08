Kolumn: äratage lohe

Rakvere on iseäralik linn. Väge on siin palju olnud. Vägi on ka tihti otsa saanud. Odette Kirsi sulest tulnud arvukaid Rakvere ajaloo käsitlusi sirvides saame teada, et Rakvere linna kujunemist on mõjutanud mõis ja kirikumõis. Mõisa ulatuslikud valdused Vallimäel ja sellest põhja pool ning kirikumõisa karjamaad allpool Pikka tänavat võimaldasid tiheasustusel tekkida vaid põhja–lõuna-suunaliste lohedena piki Pikka tänavat, Vallikraavi tänavat ja praegust Võidu tänavat. Ainult Tallinna tänav pressis end risti läbi mitme suurvalduse.