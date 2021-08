Elumere ummiklained

See oli ikka saatuse sõrm, mis lasi purupurjus Tson Lemberil Kaju Marise õuele räntsatada. Ja et August Mälgu loomingust innustunud Jaanus Nuutre ta Eisma sadama mõr­rakuuri juhatas. Just seal – naise kasinas, aga õdusas kambris – algab Tson Lemberi uus elu. Uus küll, aga mehel vanad vimkad küljes – pudel armas, meri põlvini ja luiskelugusid rohkem kui meres kalu. Suur saladus ka kivina hingel.