Station Narva mitte vaid ei tähista kahe kultuuriruumi omavahelist läbimist. Ta segab valemisse veel mitu kultuuri juurde, tõstatab olulisi küsimusi ja otsib vastuseid, elab ja hingab koos Narva ja selle inimestega, pakkudes nii kõrvausse, silmailu kui silmuilu (kui pole kohalikku silmu mekkinud, kas oled üldse Narvas käinud?). Ei saa salata, et Narva on mujalt Eestist saabujale seniajani piisavalt müstiline ja teistmoodi koht, mis on festivali jaoks suur väärtus omaette.