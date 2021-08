Rakvere vallavanem Maido Nõlvak selgitas, et kiiruse piirang ei ole seotud inimeste ohutusega, vaid tegemist on elukeskkonna parandamisega. Nimelt on Karitsa külas juba teistele teedele kiiruspiirang pandud. Selleks, et vähendada sõidukite liikumisest tekkivat tolmu. Nüüd pandi kiiruspiirang ka Pargi teele.