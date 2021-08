Piirkonna elanike jaoks on tegu tõelise pidupäevaga

Ettevõtmise esinejate nimistu on nii suur, et see on võrreldav linnapäevade omaga. Üritus saab alguse juba kell 7 hommikul, kui kogunetakse põhikooli hoovis, et minna ühiselt linnametsa linnulaulu kuulama. Linnuvaatluse eestvedaja on Rakvere põhikoolis abiõpetajana töötav hobiornitoloog Vilja Padonik. Peale seda ootavad külalisi hommikuvõimlemine- ja puder.