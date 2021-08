Digitõendi küsimine tekitab pahameelt

“Ütleme siis niimoodi, et mina seda ei poolda. Ettevõtjana ütlen, et sellega on väga palju sekeldust juures,” lausus Aqva Hotel & Spa tegevjuht Roman Kusma, kes selgitas, et tegu on pikema ja põhjalikuma teemaga. “Sellest võib palju arvata,” jätkas ettevõtja ning sõnas, et peamine põhjus, miks ta digitõendi nõudmist külalistelt ei poolda, on selle tagajärjel tekkiv olukord, kus inimesed jagatakse kahte leeri: ühele grupile on hüved lubatud ja teisele mitte. “Kindlasti selliselt ühiskonda kahte leeri lüüa ei ole õige,” lausus Kusma, kuid möönis, et sellisele olukorrale on õiget ja sobivat lahendust keeruline leida.