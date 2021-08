Juhtkiri: elu jätkub ka enne valimisi

Hoopis labasem on, kui pildile püütakse jõuda kondoome või pähkleid või jäätist jagades. Või palagani tehes – mäletatavasti on mõned tegelased arvanud, et hääli saab püüda ka sellega, kui esined laval Elvis Presley või Marilyn Monroena. No ja üks mees lubab tasuta hooldada kõigi Rakvere elanike pesumasinaid (või need lausa ära remontida?), valitagu ta ainult tagasi volikogusse.