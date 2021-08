Seksuaaltervise nõustaja: abort ei ole rasestumisvastane vahend

Ämmaemanda sõnul on äärmiselt oluline teha vahet, mis on rasestumisvastane meetod ja mis on hädaabi. “Olen kuulnud inimestest, kes kasutavad aborti rasestumisvastase meetodina ja kes on elu jooksul üle 40 abordi teinud. Selline käitumine ei ole mitte mingil juhul õigustatud. Meil on suur valik ohutuid ja kergesti kättesaadavaid vahendeid, mille abil rasestumist ennetada. Abordiga kaasnevad paratamatult riskid, mistõttu peaks abort olema tõesti vaid erandkorras tehtav valik,” kommenteeris Koplik.