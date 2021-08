Teise erakonnana teatas Rakvere linnapeakandidaadi Eesti 200

Rainer Miltopile on Rakvere linnavalitsuse kabinetid tuttavad, kuid nüüd kandideerib ta valimistel hoopis uue seltskonna esinumbrina. Ühtlasi on ta erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat. FOTO: Meelis Meilbaum

Keskerakond ütles juba mõni aeg tagasi välja, et nende esinumber kohalikel valimistel ja ühtlasi linnapeakandidaat Rakvere linnas on praegune meer Triin Varek. Eile tegi oma käigu erakond Eesti 200 ja teatas, et nende vägesid juhib endine abilinnapea Rainer Miltop. Reformierakonna leeris valitseb aga täielik peataolek.