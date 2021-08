Kadrina koguduse õpetaja ja Viru praostkonna abipraost Meelis-Lauri Erikson selgitas, et Kadrina kirikul on kaks kella ja nende kõrvale pannakse elektromagnetvasarad, mis hakkavad vastu kellakeha lööma. Löögiaegu on võimalik arvutiprogrammiga juhtida ning puutetundliku ekraaniga juhtpult paigaldatakse käärkambrisse. “Jääb ka käsitsi juhtimise võimalus, mida on vaja ainult jumalateenistuse lõpukella helistamiseks, sest teenistuse pikkust ei saa ette planeerida,” rääkis Erikson.