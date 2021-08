Tahmaküla kogukonnapäev tuleb esimest korda avalikkuse ette

Varasematel aastatel on Haljala aleviku Tahmaküla rahvas saanud kokku Veskijärve 3a palliplatsil, millest on ajapikku kujunenud külaplats. See on andnud võimaluse kõigil uutel ja vanadel Tahmaküla piirkonna elanikel üksteisega lähemalt tutvust teha ja seeläbi kasvatada ühtse kogukonna tunnet. Eelmisel aastal, kui tähistati kümnendat kogukonnapäeva, tunti, et võiks ürituse formaati natukene muuta ning tutvustada kogukonna tegemisi ja toimetusi ka laiemalt. Sel reedel toimubki Haljalas Tahmaküla tänavafestival.