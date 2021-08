Vanemluskoolituselt “Imelised aastad” saavad lastevanemad tänuväärt teadmisi

Programmi, mille positiivne mõju vanematele ja lastele on teaduslikult tõestatud, on loonud Ameerika kliiniline psühholoogiaprofessor Carolyn Webster-Stratton. Koolitusel saadakse teada, kuidas kehtestada tõhusalt reegleid, last julgustada ja tunnustada, õpetada lapsi tugevate tunnetega toime tulema. Veel õpitakse lapse arendamist mängu abil, konfliktide lahendamist ja toimetulekut stressiga.