Joogabuss käis Võsul ning seansid olid tasuta

Vabatahtlikud löövad kaasa joogabussi ringreisi korraldamises, tahtes toetada teisi inimesi. “Meil on võimalus jagada seda teadmist ja kogemust, mis meil juba on, ning inimestel on omakorda võimalus valida, kas see neid huvitab või mitte,” rääkis Merylin Pavel joogabussi ringreisi eesmärgist. Tema sõnul on kõigil elus lõpmatult valikuid ja igas ette tulevas olukorras võib käituda nii- või naapidi.