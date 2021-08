Rakvere reaalgümnaasiumi (RRG) direktor Martti Marksoo rääkis, et täpset arvu, kui paljud õpetajad on algavaks õppeaastaks vaktsineeritud, ei oska ta öelda, kuid pakub, et ligikaudu 95 protsenti on neist vaheaja lõpuks vaktsineeritud.