Rainer Miltop: “Visioon ja pikem plaan peab olema”

Rainer Miltop on erakonna Eesti 200 Rakvere linnapeakandidaat. FOTO: Marianne Loorents

Rainer Miltop on mitu korda pidanud Rakvere abilinnapea ametit, kuid mullu novembris ütles ta ajakirjandusele, et on oma senises erakonnas, Isamaas, pettunud, ja pani ameti maha. Nüüd kavatseb ta taas linna asjades kaasa rääkida, kandideerides eelseisvatel valimistel erakonna Eesti 200 esinumbrina.