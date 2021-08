Maakonnas tuvastati 10 koroonaviirusega nakatunut, huvi vaktsineerimise vastu kasvab

Eelmisest nädalast kehtima hakanud piirangud on toonud inimesed taas palju aktiivsemalt vaktsineerima, kinnitas kokku üheteistkümnes asukohas vaktsineerimist korraldava Confido juhatuse esimees Risto Laur. "Kui juulis vaktsineeriti Confidos koroonaviiruse vastu 3672 inimest, siis augustis on ainuüksi poole kuu jooksul vaktsiinidoosi saanud 2905 inimest," rääkis Laur, kelle sõnul on ka päringute ja broneeringute arv tuntavalt kasvanud. "Selle tempo juures võib eeldada, et ületame juuli vaktsineerimismahud augusti lõpuks poolteist korda või enamgi," ennustas Laur, ja kinnitas, et nii vaktsiine kui ka vabu aegu on iga päev saadaval. COVID-19 vastu saab vaktsineerida Rakveres Südameapteekides.