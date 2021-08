Näituse kuraatori Andra Orni sõnul ei ole võimalik Tõnis Laanemaa tugevat kompositsioonikäsitlust ja lüürilist käekirja segi ajada ühegi teise autoriga "Tõnise looming kõnetab ja pälvib kohe tähelepanu, kuid tasub võtta aega, et märgata pisemaid teoste sisse kodeeritud detaile. Näiteks teoses "Tamm" on puu tüves peidus terve perekond ja kunstniku muusad, lisaks võib vaatleja lehtedes näha laulupeolisi. Kunstniku loomingut saadab salakeel, mida aitavad lahti kodeerida teoste pealkirjad ning aastaarvud ning see pakub tähelepanelikule vaatlejale hoopis põnevamat naudingut," selgitas Orn.

Graafiku väljapanek Viinistul on jaotatud kaheks – ühes on eksponeeritud metafoorsete kujundite kaudu kunstniku inimest ja universumit käsitlev looming ning teises Eestimaa temaatika. Kokku on väljapanekul eksponeeritud on ligi 40 teost.

Näitust saadab kunstnikuga üle 15 aasta koostööd teinud muusiku Taavi Laatsiti alias Galaktlani heliteos, mille loomisel on arvesse võetud tünnigalerii spetsiifikat.

Tõnis Laanemaa (sündinud 1937) on õppinud Tartu kunstikoolis maalimist ning Eesti riiklikus instituudis graafikat. Laanemaa oli 1960. aastate Eesti kunsti uuendusliku rühmituse ANK '64 esialgne juht ja hilisem liige. Näitustel esinemist alustas kunstnik maalidega, kogudes tuntust eelkõige vabagraafika ja plakatitega, kuid ta on eksponeerinud nii akte, portreid kui ka abstraktseid kompositsioone. 1970. aastast alates on Laanemaa osalenud näitustel Baltikumis, Poolas, Ungaris, Tšehhis, Saksamaal, Venemaal, Hollandis.

"Õpingud Tartu kunstikoolis ja kunstniku esimene kunstiõpetaja Johannes Võerahansu on jätnud Laanemaa loomingusse pallasliku loodusläheduse, mis eristab tema loomingut ANK-i teiste liikmete estetismist. Tunnustatud plakatikunstnikuna on tema sümbolikeel jäänud publikut kummitama, mistõttu on näitusel eksponeeritud ka mõned plakatid näitamaks kui filigraanselt oskab kunstnik mängida erinevate sümbolite võimukeelega. Laanemaa graafikaski on tunda plakatikunstniku oskust jagada pilt suurteks kujunditeks, ühendades geomeetrilise struktuuri ja ornamentaalse fooni, kus ühest kujundist kasvab välja teine," tutvustas kuraator kunstniku loomingut.