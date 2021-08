Vilde teatris esietendub Piret Saul-Gorodilovi näidend

Näidend "Meie autor Eduard Vilde" on kirjutatud Vilde teatri 70. sünnipäevaks ning on pühendatud Eduard Vildele ja tema loomingule. Lavale ilmuvad tegelased Vilde teostest ja nii põimuvad kirjandus ja kirjaniku eraelu läbi eri vaatenurkade.

Näidendi autor Piret Saul-Gorodilov ütles, et "Meie autor Eduard Vilde" valmis kaks aastat tagasi Vilde teatri tellimusel. "Mul olid sel hetkel kiired ajad, aga lähtun alati põhimõttest, et kui kutsutakse, tuleb minna, sest muidu äkki järgmine kord ei kutsuta. Pealegi on Vilde üks minu lemmikkirjanikke, kellest tema elusse, töösse ja tausta süvenedes üha rohkem vaimustusin. Ta on tõsine eeskuju minu jaoks," rääkis Saul-Gorodilov.

Kirjaniku sõnul andis teater talle teema käsitlemiseks täiesti vabad käed, mis on tellimustöö puhul meeldivalt ootamatu, sest enamasti palutakse kirjutada teatud näitlejakoosseisu arvestades.

Kirjanik meenutas, et tassis näidendi loomiseks raamatukogust koju virnade viisi Vilde teoseid ning nende kohta kirjutatud muid teoseid ja tekste. "Leidsin juba 1930. aastatel kirjutatud teoseid, kus tema loomingut analüüsiti," nimetas ta. "Kui hakkasin mõtlema, millise nurga alt näidend kirjutada, inspireeris mind natuke Urmas Lennuki "Ükssarvikute farm", kus Mari on üks tegelane."

Näidendi peategelaseks võttis Piret Saul-Gorodilov "Mäeküla piimamehe" paruni, kes käib ringi raamatulehtede vahel ja muretseb selle pärast, et tegelased ei kaoks unarusse, sest nad pole päevakajalised. Näidendist "Meie autor Eduard Vilde" käivad läbi paljud Vilde teoste tegelased. "Üks on salapärane tegelane Vilde vähetuntud novellist "Sõber"," märkis kirjanik. "See sõber on tegelikult kirjaniku ahastus, tema nälg, kes sunnib kirjutama, sest kui sa ei kirjuta, pole ka leiba lauale panna. Heas ja halvas mõttes sõber. Panin tegelaste suhu ka eri ajastute kriitikat sellest, kuidas Vildet on tõlgendatud. Teda on peetud esimeseks eesti krimikirjanikuks, erootilise kirjanduse esindajaks ja milleks kõik veel," jutustas ta.

Piret Saul-Gorodilov tõdes, et näidend ei tulnud kergelt, aga talle tundub, et suutis teema lahti hammustada. "Olen põnevil, missugune lavastus tuleb. Olen väga uhke, et näidendi toob lavale Raivo Adlas, kes mulle näitlejana väga meeldib. Mul on hea meel, et seda mängib väga mainekas Vilde teater. Mulle meeldib väga harrastajatele kirjutada, sest nad ongi asjaarmastajad – armastavad väga seda asja, mida teevad," kõneles kirjanik.

Piret Saul-Gorodilov mainis, et paralleelselt näidendiga "Meie autor Eduard Vilde" oli tal töölaual näidend "Ivo Schenkenberg ja Hannibali rahvas", mida on oodata järgmisel suvel vabaõhulavastusena Rakveres, ning üks näidend näidendivõistlusele. "Jäin just siis töötuks ja rakendasin kogu energia kirjutamisele. Tegin kolme kuuga jutti kolm näidendit, mitte küll sabast sarvedeni – eeltöö oli enne tehtud."