“TV 10 olümpiastardi” hooaeg jõuab lõpule

Lääne-Virumaa viimane osavõistlus toimub Rakvere staadionil kolmapäeval-neljapäeval mitmevõistluse kujul, mille käigus selgitatakse ka mõningate üksikalade parimad. Ühtlasi on noortel sportlastel see au, et nende jooksutulemused mõõdetakse uue elektroonilise ajavõtusüsteemiga.