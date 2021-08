Tarbijakaitse selgitab: mida teha, kui juuksur ei saavuta soovitud tulemust?

Enne ja peale juuksuri külastamist tasub teha endast palju pilte, tõendamaks, et juuksur on lepingut rikkunud. FOTO: Elmo Riig

Toimetuse poole pöördus murelik lugeja kirjaga: "Juuksur ei teinud mulle püsilokke, mida läksin tegema ja mille eest maksin. Nõudsin raha tagasi, seda ei antud, küll aga kutsuti uuele külastusele, tehti juuksehooldus, anti tasuta toode ning öeldi: "Sa pead ise nägema vaeva, et neid lokke saada. Meie oleme omalt poolt kõik teinud. Kui sa pole ikka rahul, siis see on su enda süü." Soovitud tulemust ei saavutatud ning vahemärkusena lisan, et keemilised lokid peaksid ise lokkis püsima ega vajama suurt hooldust. Nemad aga väitsid, et edaspidi peangi juukseid hooldama rohkem kui varem."