Tarbijakaitse selgitab: mida teha, kui kaupmees saadab kallima toote?

Toimetuselt küsiti huvitava olukorra kohta, kus e-poest tellitud kauba asemel oli saadetud kallim kaup. Odavama toote saatmise puhul on teguviis siililegi selge: tarbijal tuleb kasutada 14 päeva pikkust õigust toote tagastamiseks või hinnavahe tagasi nõudmiseks. Kallima toote saamise puhul võib aga tekkida kiusatus see endale jätta. Uurisime, kas niimoodi tohib teha.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees ütles, et korrektne on kauplejat teavitada vale toote saatmisest. Kui mõlemad pooled on nõus, siis on võimalik ka müüja ja ostja vaheline kokkulepe, kus loetakse kohustused täidetuks ja saadetud asi nõuetekohaseks lepingu täitmiseks. Poolte vahel on võimalik kokku leppida ka selles, et tarbija hüvitab hinnavahe, või muus sellises sõltuvalt asjaoludest.