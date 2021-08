Wellness Stuudios hoolitseb klientide eest itaallane Luca

Heleda ruumi riiuleid ja lauakest täidavad salapärase sisuga purgid ja pudelikesed. Lähemalt vaadates selgub, et enamikul neist on täiesti kodumaised kirjad. Rakveres Wellness Stuudios toimetavad koos itaallasest massöör ja terapeut ning Kadakamarja talu perenaine Marju Kullik, kelle majapidamises linna lähistel valmib OÜ Looduse Pärl käsitöökosmeetika.

Salongi käsimüügis ongi mitmesugused salvid, õlid, kreemid, seebid. “Salvid on väga nõutud,” rääkis Marju ja lisas, et need on valmistatud vanade Eesti traditsiooniliste retseptide järgi. “Kuusevaigusalv on väga hea, parandab kriimud, haavad, ohatised ja on koguni kiidetud kui igemepõletiku leevendaja,” jätkas ta.