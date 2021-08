Pakutakse nii statsionaarset kui ka mittestatsionaarset õpet. Kooli direktor Eva-Liina Pruler sõnas, et õppekohti gümnaasiumisse on planeeritud 18 noorele, seni on statsionaarsesse õppesse astumise avalduse esitanud 11 õpilast, mittestatsionaarsesse õppesse viis õpilast – nemad on koduõppel.