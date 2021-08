Abilinnapea kinnitas juba varem levinud juttu, et eelseisvatel valimistel ta keskerakonna nimekirjas ei kandideeri, kuigi kuulub nimetatud parteisse. "Jah. Rakveres Triin Vareku juhitud keskerakonna Rakvere osakonna juhatuse otsusega keelati Andres Jaadlal ja Allan Jaakusel osaleda Rakveres keskerakonna valimisnimekirjas," nentis Jaadla. "See on pehmelt öeldes kummaline, arvestades, et just tänu minu ja Allan Jaakuse tegutsemisele ja suuresti tänu nende meie häältele tõusis Triin Varek linnapeaks."