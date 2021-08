Viru-Nigulas avatakse Maarja kabeli puhkeala

Haridusseltsi juhatuse liikme Pille Kajari jutus paelus kõige enam tähelepanu uudis, et Viru-Nigula alevikus asuvate Maarja kabeli varemete juurde rajati peenar, kus kasvavad Maarjaga seotud ja Maarja-nimelised taimed. Ta lisas, et praegu käib taimi koos vabatahtlike abilistega hooldamas seltsi liige Ene Ehrenpreis.

“Peale selle avatakse esmaspäeval mälestuspink Heili Tarjanile, kes oli meie väga teenekas koduuurija ja ajalookoguja. Ta oli ka puhkeala idee üks algatajatest,” rääkis Kajar ning lisas, et koht on omamoodi turismimagnet. “Lisame paika tutvustava infotahvli. Paigutasime siia istumiseks pingid, kohendasime haljastust ning olemas on grillimiskoht,” ütles Pille Kajar ja selgitas, et tegemist on avaliku alaga, mida võivad loomulikult kõik kasutada.