Rännak koos kahe noorega läbi põletava Kiviõli teema

Mugavates riietes ning jalanõudes, nagu pileti ostmisel oli soovitatud, etenduspaika jõudes oli selge, et tegmist on ebahariliku lavastusega. Rännaklavastust “Põlevkiviõli” oleks patt lahata tavapärases arvustamisstiilis, see väärib omamoodi vaatenurka.