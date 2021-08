Tuntud tundmatud Virumaa kunstnikud Adele Sildmets ja Arkadi Snegirjov

Eestimaalased ehk ei teagi, et nad on aastatel 1961–2014 elanud külg külje kõrval V. I. Surikovi nimelise Moskva riikliku akadeemilise kunstiinstituudi lõpetanud maalikunstnike Adele Sildmetsaga ja Arkadi Snegirjoviga, kelle loomingut tuntakse ja hinnatakse Venemaal ning endistes liiduvarariikides, ka Saksamaal, Belgias, Inglismaal, Rootsis, Jaapanis, kuid mitte Eestis, sest siin on nende maalikunstnike looming tundmatu.