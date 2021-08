“Muidugi oli meile tähtis, et noored saaksid istungit jälgida, kuna nemad on ju need noored, kes juba praegu noortevolikogus huvituvad vallas toimuvast ning tahavad midagi reaalselt ära teha. Kes teab, kui paljud neist on kunagi ise vallavolikogu liikmed,” lausus valla noorsootöötaja Raili Seiton.