Roheliste rattaretke esimene peatuspunkt oli Rohelisel tänaval, kus põles kaevuvesi

Kui üks ämbritäis kaevuvett ära põleb, tõmmatakse välja järgmine ja see süttib hämmastunud pealtnägijate silme all taas. Kalender on ette keeranud kuupäeva 12. mai 1988. Roheliste rattaretke “Kuidas elad, Virumaa?” esimesed osalejad on pedaale vajutanud poolteist-kaks kilomeetrit ja jõudnud Tapa 1. keskkooli juurest Rohelisele tänavale.