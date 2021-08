Valminud on Tapa keskväljaku eelprojekt

Tapa valla keskväljakust on valminud nüüdseks ülevaatlik eelprojekt. Enne esialgse projekti loomist kaaluti kõiki ettepanekuid ning arvamusi ja nüüdseks on loodud terviklahendus, mille selgrooks on erinev kaaluasetus loodusele, liiklusele, liikumisele ja olemisele.