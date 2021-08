Rakvere politseijaoskonnale teatati, et mees ostis sotsiaalmeedia kaudu minilaadurile lumesahka ning leidis seda pakkunud firma esindaja. Mees tegi antud kontole ülekande, kuid transport kokkulepitud ajaks ei saabunud. Selgus, et tegu on pettusega. Kahju on ligikaudu 1388 eurot.