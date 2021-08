Head Lääne-Virumaa inimesed, kallid eestimaalased

Iga koolilapski on kuulnud, et me laulsime end vabaks. See on ilus motiiv, kuid kooslaulmine oli pika vabadusetaotluse ja vastupanuvõitlemise vabastav väljund. See kinnitas ühist eesmärki, tugevust, tahet ning ühtekuuluvustunnet.

See on ime, mis kolmkümmend aastat tagasi aset leidis ning see on ime, et me saame siin koos olla ja oma vabadust tähistada. Maailmas on palju riike, kellel nii hästi läinud ei ole ja kel nii hästi ei lähe. Hoiame ja hindame oma vabadust, kodumaad ja üksteist!