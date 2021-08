Hõbemägi sõnul on näituse vastu huvi olnud huvilisi ka juba välismaa turistide seas. "Kui näitust avasime, nägime kuidas mitmed grupid tulid fotosid uurima. Olles küll ise näitusega seotud, pean kiitma fotode kvaliteeti ja ilu. Tulge kõik vaatama," kutsus Hõbemägi ning lisas, et näitus on kõigile vaatamiseks kuni septembri lõpuni.