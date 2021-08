"Järgmine ala on 200 meetri jooks. See on väga suur number, aga joosta tuleb tegelikult ainult pool ringi," tutvustas Rakvere spordikooli direktor ja võistluse üks korraldajaid Jaak Vettik väikestele tüdrukutele võistlusreegleid. "Kavalamad isad-emad võivad joosta ka risti üle staadioni, et jõuda mitmesse kohta ergutama."