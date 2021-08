Lahemaa retkejuht Martin Piispea on näinud šaakalit rajakaameras, püüdnud looma pildile ja kuulnud tema jahieelset "laulu", kuid ta arvab, et hiljuti Eestisse asunud loomaliik pole Lahemaal veel pesitsema hakanud. "Need siin on maailmaavastajad, eelvägi," leidis ta.