Kulina mõisa tori tõugu noortäkk Hurman pälvis hinnalise tiitli

Koos tiitliga võib Hurman nüüd enda omaks pidada Eesti Hobusekasvatajate Seltsi annetatud tekki ja rosetti. "Žüriil, kuhu kuuluvad tõelised loomakasvatuse korüfeed, lõi silm särama, kui nad Hurmanit nägid," kinnitas hobuse perenaine Evelin Poolamets. "Ta on veel noor, aga öeldi, et sugutäku tõuomadused on juba välja kujunenud. Ta kasvab veel suuremaks ja loodetavasti saab temast tori hobusetõu uhke esindaja."