Kärpevõimalus on õhus olukorras, kus on juba kindlalt teda, et Viru maakohtu töökoormus järgmisest kuust suureneb. Lähitulevikus aga peab Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo lahendama hulga väiksemaid küsimusi. Näiteks leidma Rakvere kohtumajale uue juhi.