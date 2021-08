Eesti peakokad tutvusid Põhja-Eesti toiduettevõtjatega

"​Paepealsetel maitsetel on, mille üle uhkust tunda," nentis Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik, kes on üks ringreisi korraldaja ning ühtlasi president Kaljulaidi kokk. Selline mees juba oskab hinnata head maitset! Ta lausus, et kõik toidu tootjad on ilmselgelt hingega oma asja kallal. Lood, mis koos toiduga kaasa tulevad, on haaravad ja positiivsed, kuigi sageli esineb neis takistuste ületamist. "Ma ei ütle, et selle kõige taga ei ole higi ja pisaraid," lausus tippkokk, kes kiitis seda, kuidas kõneldi oma toote arengulugu. Eilne päev kulmineerus kokkade seltskonnal Palmses. Sealse toidukoha värsked tooted tulevad otse restorani enda kasvuhoonetest. "Kõik restoranid seda kindlasti ei suuda, et võetakse värskelt aiasaadus, mis serveeritakse pool tundi hiljem taldrikul," ütles Taigo Lepik ja märkis, et külastab ise samuti talunikke, kellelt toorainet saab, sest alati on hea teada, kust toit tuleb ja kuidas.