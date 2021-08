Haljala valla avalike suhete spetsialist Kent Kerner rääkis, et nimetatud 70 protsendi hulka kuuluvad täisealised inimesed, kes on vaktsineeritud vähemalt ühe vaktsiinidoosiga. Kerneri sõnul on vald on teinud pidevalt koostööd S Silmarõõm OÜ-ga, kes on kaitsepookimist vallas korraldanud. "Võimaldasime riskirühmade aktiivset vaktsineerimist juba siis, kui vaktsiinid ei olnud veel nii vabalt kättesaadavad," kõneles Kerner ja rõhutas, et võtmesõnaks võib siin olla just vaktsineerimise kättesaadavaks muutmine ka nendele elanikele, kes elavad kaugemates maapiirkondades.