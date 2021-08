Prokurörid panid asjad politseinikega ühte majja

Viru ringkonnaprokurör Marge Voogma rõõmustas uues kabinetis töölaua üle, mida saab ka püsti seistes kasutada. On ju prokuröri tööasend peamiselt istuv ja riiklike süüdistajate kõnepruugiski on väljend “istuv prokurör”, mis osutab inimesele, kes peab kriminaalasjas olema kohtus riiklik süüdistaja.

Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo meenutas, et keegi politseist oli koputanud prokuratuurile töötukassa võimalikust kolimisest. “Salaja käisime ruume vaatamas,” tunnistas ta ja lisas, et eriti ei meeldinud. Nimetatud emotsiooni üheks põhjuseks tõi Merilo asjaolu, et politseimajast on kohtumajja kaks korda pikem maa kui prokuratuuri vanadest ruumidest Tallinna tänaval.