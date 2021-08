Lastesõbralikema toidukoha tiitlit sihivad kolm Virumaa restorani

Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja ning toitlustusasutuse märgise projektijuhi Triinu Singi sõnul on toidukoha enda soov saada peresõbraliku märgise vääriliseks juba esimene märk sellest, et lastega peredest hoolitakse, ning seda suurem on rõõm, et kampaania esimesel aastal tuli algatusega kaasa mitu toidukohta üle Eesti.