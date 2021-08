Krista Fischer: "Biostatistika oli olemas ka enne koroonakriisi"

Igahommikuste koroonanumbritega oleme kõik juba harjunud. Osad loevad huvi ja hirmuga, paljud suhtuvad umbusu ja põlgusega. Neid, kes ei viitsi enam süveneda, on mõlemas leeris. Mis on selles statistikas kõige olulisem?

Üks nakatunute arv ei ütle iseenesest nii palju. Ütleb see, mis toimub mitmel järjestikusel päeval või nädalal. Kui need arvud lähevad järjest suuremaks, siis ongi hakanud toimuma eksponentsiaalne kasv ehk iga nakatunu nakatab edasi rohkem kui ühte inimest. Sellega kaasneb kasv haiglapatsientide arvus ja kahjuks ka suremuses. Siis ongi selge, et kasvu tuleks ühel hetkel pidurdada. Kui paari viimase päeva arvud on väiksemad kui eelmisel nädalal, siis on selge, et langustrend on saavutatud ja tuleb lihtsalt samamoodi jätkata.