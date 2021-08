Sünoptik Jüri Kamenik ütles, et kuu lõpus tuleb ida ja kagu poolt kuum õhumass. "Päikselise ilmaga võib tulla üle 20 kraadi, kui pole pilvine ja sajune. Selle tõenäosus on 68 protsenti," viitas ilmatark sellele, et õhk läheb soojaks, aga sadu võib võtta suveõhtutest sumeduse.