"Ma ei tea, mis sa seal tegid," tunnistas konverentsi avanud Rakvere vallavanem Maido Nõlvak. Ta selgitas, et valla kahes õpilasmalevas osalenutelt küsiti tagasisidet, et mis kõige rohkem meeldis. Vallajuhi sõnul ennustati saada vastuseks, et disko või mõni muu meelelahutuslik üritus. Suureks üllatuseks pälvis sajaprotsendiliselt esikoha nimetatud terapeudi ettekanne "Tõlkes kaduma läinud".