Laupäeval teatati politseile, et Eisma külas asuvas külalistemajas tungiti kallale 20-aastasele noormehele. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Neljapäeval teatati politseile, et Väike-Maarja alevikus Aasa tänaval asuva maja trepi juurest on varastatud motoroller Baotian BT50QT-9. Kahju on 1000 eurot.