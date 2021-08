"Viisime seekord kontserdid meelega vallakeskusest välja, et tuletada meelde, et ka maal on elu," vihjas Lindlo valla kaugeimas nurgas kiriku täissaalile antud kontserdile. Sama võib öelda ka menukate kodukohvikute kohta, mida avati vallas koguni 19. Kodukohvikud avati kolmandat korda, seekord valla päevade raames. Keskusest kõige kaugematesse paikadesse – Ojasaarele, Tudusse ja Veneverre – jagus kohvikupidajaid, põnevaid tooteid ja külastajaid täpselt samamoodi kui Rakvere–Luige maantee lähedusse jäävatesse kodukohvikutesse. "See tõestab, et meie vallas ei ole ääremaastumist," sõnas vallavanem Rauno Võrno, kes enamiku kohvikuid ka ise läbi oli käinud. Võrno oli olnud ka tunnistajaks, kuidas abivallavanem Eerik Lumiste isiklikult kohvikupäeval kukeseenekorviga metsast oli tulnud, et külanaised saaksid juurde keeta seenesuppi, mille järele kohvikus suur nõudlus oli.