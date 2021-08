Lapse lihaseid saab kasvatada tugevamaks beebiga võimeldes

Beebide võimlemistunnis teevad beebidega harjutusi lapsevanemad. Treener näitab harju­tusi ette ja lapsevanemad teevad neid oma lastega järele. “Mõned harjutused on mõeldud emadele-isadele, kus siis näiteks hantli asemel on raskuseks oma laps, kusjuures harjutus arendab ka last samal ajal,” tõi Männi näite selle kohta, mida võimlemistunnis on oodata.