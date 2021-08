Onnimeister Kristofer sai suvel rästikult hammustada, aga see ei heiduta teda ehitust jätkamast

Kristoferi ja tema naabrionu Martin Heinvee Rakvere Mõisavälja linnaossa ehitatud onn sai kevadel üle Eesti kuulsaks, kui selgus, et rajatis on vahva küll, aga see asub Rakvere linnale kuuluval maatükil ja on ebaseaduslik. Mõistus siiski võitis ja lammutamiseks ei läinud: ametnikuonud ja -tädid soovitasid onnile lihtsalt taba ette riputada, et kutsumata külalised sinna pahandust tegema ei pääseks.